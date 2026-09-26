जिंदगी अस्त-व्यस्त, सरकार नाचने में मस्त! पूर्व CM भूपेश बघेल ने वीडियो शेयर कर कसा तंज

चक्रवात 'अर्नब' के असर से प्रदेश में पिछले 24 घंटों से रायपुर, बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में बारिश का रौद्र रूप दिखा। वहीं आज बादल खुलने से जनजीवन पटरी पर लौटा है। बता दें कि औसतन 60 मिमी पानी बरसा, जो पूरे मानसूनी सीजन का एक नया रेकॉर्ड है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। इधर शबरी पुल के सिर पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार महज 4 फीट नीचे महानदी का पानी बह रहा है। बता दें कि गंगरेल से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा है।