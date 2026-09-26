Chhattisgarh Rain: मूसलाधार बारिश से ​महादेव घाट का पुल डूबा, इधर शबरी पुल के सिर पर मंडरा रहा खतरा, बेमेतरा में कई रास्ते बंद

झमाझम बारिश से शबरी पुल के सिर पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार महज 4 फीट नीचे महानदी का पानी बह रहा है। बता दें कि गंगरेल से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा है। जानकारों के अनुसार बांध से पानी छोड़े जाने के बाद 12 घंटे बाद शिवरीनारायण पहुंचता है। वहीं आज शाम-रात तक पुल के ऊपर पानी आने की आशंका। बढ़ते पानी को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। चेतावनी जारी कर आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम किया जा रहा है। हालात को देखते हुए कलेक्टर पल पल की जानकारी ले रहे हैं।