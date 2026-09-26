26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

अगले 6 महीने में छत्तीसगढ़ भाजपा की असली परीक्षा, नए महामंत्री कर्मवीर के सामने होंगी ये चुनौतियां

Chhattisgarh BJP: नए प्रदेश महामंत्री कर्मवीर के सामने यही सबसे अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला, मंडल और बूथ तक संवाद की व्यवस्था प्रभावी बने…
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Sep 26, 2026

BJP Leader Karmveer, chhattisgarh news,

BJP प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर ( Photo - X@Karmveer )

BJP Leader Karmveer: संतराम साहू की रिपोर्ट. छत्तीसगढ़ भाजपा में हुए बड़े संगठनात्मक बदलाव के बाद अब निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि नई व्यवस्था जमीन पर किस तरह दिखाई देती है। नई टीम के सामने सबसे चुनौती सरकार और संगठन के बीच संवाद को और मजबूत करने की होगी। सत्ता में भाजपा की सरकार होने के कारण संगठन की भूमिका केवल चुनावी मशीनरी तक सीमित नहीं रह सकती। कार्यकर्ताओं की शिकायतें, क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक प्रतिक्रिया और सरकार की योजनाओं का फीडबैक संगठन के जरिए ऊपर तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा। कर्मवीर के सामने यही सबसे अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला, मंडल और बूथ तक संवाद की व्यवस्था प्रभावी बने। झारखंड में संगठन महामंत्री के रूप में काम करने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ की नई परिस्थितियों को समझने के लिए शुरुआती दौर में व्यापक दौरे करने पड़ सकते हैं।

Chhattisgarh BJP: संगठन में नई कार्यशैली

पवन साय के लंबे कार्यकाल के बाद अब स्वाभाविक रूप से काम करने की शैली में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। नई टीम जिलों से लेकर मंडलों तक संगठन की सक्रियता, बूथ कमेटियों, मोर्चों और प्रकोष्ठों की गतिविधियों तथा कार्यकर्ताओं के फीडबैक की समीक्षा कर सकती है।इसका असर आने वाले महीनों में बैठकों, जिलों के दौरों और संगठनात्मक समीक्षा के रूप में दिखाई देने की संभावना है।

सत्ता के साथ संगठन की भूमिका स्पष्ट करना

फेरबदल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अब सरकार और संगठन के बीच जिम्मेदारियों की स्पष्टता पर जोर बढ़ सकता है। संगठन का काम सरकार के कामकाज की राजनीतिक प्रतिक्रिया समझना और उसे नेतृत्व तक पहुंचाना होगा, जबकि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बूथ स्तर तक ले जाने में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। यानी आने वाले समय में भाजपा के भीतर ‘सरकार क्या कर रही है’ और ‘संगठन जनता के बीच क्या महसूस कर रहा है’ इन दोनों के बीच फीडबैक सिस्टम मजबूत किए जाने पर जोर हो सकता है।

2028 की जमीन अभी से तैयार होगी

विधानसभा चुनाव 2028 में हैं, लेकिन भाजपा जैसे संगठन के लिए चुनावी तैयारी आखिरी साल से शुरू नहीं होती। अगले दो वर्षों में बूथ नेटवर्क, नए मतदाताओं, युवाओं, महिला और किसान समूहों तक पहुंच तथा सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर लगातार काम होना स्वाभाविक है। कर्मवीर के आने के बाद संगठन इसी दिशा में अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकता है। खासकर नए मतदाताओं और युवा कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना आने वाले समय का बड़ा एजेंडा बन सकता है।

अब असली परीक्षा अगले 6-12 महीने में

इस फेरबदल का वास्तविक असर तत्काल नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में दिखाई देगा। जिलों में संगठनात्मक गतिविधियां कितनी तेज होती हैं, कार्यकर्ताओं की शिकायतों का समाधान किस तरह होता है, सरकार और संगठन के बीच संवाद कितना बढ़ता है और पार्टी की जमीनी मशीनरी कितनी सक्रिय होती है,इनसे नई व्यवस्था की दिशा स्पष्ट होगी।

#में अब तक
BJP Leader Karmveer, chhattisgarh news,

अगले 6 महीने में छत्तीसगढ़ भाजपा की असली परीक्षा, नए महामंत्री कर्मवीर के सामने होंगी ये चुनौतियां

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 11:11 am

Published on:

26 Sept 2026 11:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अगले 6 महीने में छत्तीसगढ़ भाजपा की असली परीक्षा, नए महामंत्री कर्मवीर के सामने होंगी ये चुनौतियां

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Rain: मूसलाधार बारिश से ​महादेव घाट का पुल डूबा, इधर शबरी पुल के सिर पर मंडरा रहा खतरा, बेमेतरा में कई रास्ते बंद

Chhattisgarh Weather news, Mahadev ghat raipur
रायपुर

NEET PG Result: डॉक्टरों के परिवार से निकला डॉक्टर, NEET PG में हासिल की ऑल इंडिया 625वीं रैंक

NEET PG
रायपुर

Chhattisgarh Mantralaya Bus: मंत्रालय की बसें कबाड़ के भरोसे, दरवाजा बंद किया, पर वायर बदलना भूले जिम्मेदार

Chhattisgarh Mantralaya Bus
रायपुर

छत्तीसगढ़ में चक्रवात ‘अर्नब’ का तांडव, 24 घंटे में 60 मिमी बारिश, जगदलपुर में 6 तो रायपुर में 2 साल का टूटा रिकॉर्ड

Cyclone Arnab havoc
रायपुर

Vande Mataram: रायपुर सहित 25000 से ज्यादा जगहों पर एकसाथ गाया गया वंदे मातरम्

Raipur News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.