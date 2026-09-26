अगले 6 महीने में छत्तीसगढ़ भाजपा की असली परीक्षा, नए महामंत्री कर्मवीर के सामने होंगी ये चुनौतियां

BJP प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर ( Photo - X@Karmveer )
BJP Leader Karmveer: संतराम साहू की रिपोर्ट. छत्तीसगढ़ भाजपा में हुए बड़े संगठनात्मक बदलाव के बाद अब निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि नई व्यवस्था जमीन पर किस तरह दिखाई देती है। नई टीम के सामने सबसे चुनौती सरकार और संगठन के बीच संवाद को और मजबूत करने की होगी। सत्ता में भाजपा की सरकार होने के कारण संगठन की भूमिका केवल चुनावी मशीनरी तक सीमित नहीं रह सकती। कार्यकर्ताओं की शिकायतें, क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक प्रतिक्रिया और सरकार की योजनाओं का फीडबैक संगठन के जरिए ऊपर तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा। कर्मवीर के सामने यही सबसे अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला, मंडल और बूथ तक संवाद की व्यवस्था प्रभावी बने। झारखंड में संगठन महामंत्री के रूप में काम करने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ की नई परिस्थितियों को समझने के लिए शुरुआती दौर में व्यापक दौरे करने पड़ सकते हैं।
पवन साय के लंबे कार्यकाल के बाद अब स्वाभाविक रूप से काम करने की शैली में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। नई टीम जिलों से लेकर मंडलों तक संगठन की सक्रियता, बूथ कमेटियों, मोर्चों और प्रकोष्ठों की गतिविधियों तथा कार्यकर्ताओं के फीडबैक की समीक्षा कर सकती है।इसका असर आने वाले महीनों में बैठकों, जिलों के दौरों और संगठनात्मक समीक्षा के रूप में दिखाई देने की संभावना है।
फेरबदल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अब सरकार और संगठन के बीच जिम्मेदारियों की स्पष्टता पर जोर बढ़ सकता है। संगठन का काम सरकार के कामकाज की राजनीतिक प्रतिक्रिया समझना और उसे नेतृत्व तक पहुंचाना होगा, जबकि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बूथ स्तर तक ले जाने में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। यानी आने वाले समय में भाजपा के भीतर ‘सरकार क्या कर रही है’ और ‘संगठन जनता के बीच क्या महसूस कर रहा है’ इन दोनों के बीच फीडबैक सिस्टम मजबूत किए जाने पर जोर हो सकता है।
विधानसभा चुनाव 2028 में हैं, लेकिन भाजपा जैसे संगठन के लिए चुनावी तैयारी आखिरी साल से शुरू नहीं होती। अगले दो वर्षों में बूथ नेटवर्क, नए मतदाताओं, युवाओं, महिला और किसान समूहों तक पहुंच तथा सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर लगातार काम होना स्वाभाविक है। कर्मवीर के आने के बाद संगठन इसी दिशा में अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकता है। खासकर नए मतदाताओं और युवा कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना आने वाले समय का बड़ा एजेंडा बन सकता है।
इस फेरबदल का वास्तविक असर तत्काल नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में दिखाई देगा। जिलों में संगठनात्मक गतिविधियां कितनी तेज होती हैं, कार्यकर्ताओं की शिकायतों का समाधान किस तरह होता है, सरकार और संगठन के बीच संवाद कितना बढ़ता है और पार्टी की जमीनी मशीनरी कितनी सक्रिय होती है,इनसे नई व्यवस्था की दिशा स्पष्ट होगी।
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