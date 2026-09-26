NEET PG Result: डॉक्टरों के परिवार से निकला डॉक्टर, NEET PG में हासिल की ऑल इंडिया 625वीं रैंक

करन के लिए डॉक्टर बनना परिवार की परंपरा से आगे बढक़र एक तय लक्ष्य था। परिवार में सभी डॉक्टर होने के कारण उन्हें बचपन से ही चिकित्सा क्षेत्र की बारीकियों को करीब से देखने का अवसर मिला। बड़े भाई डॉ. शुभम ने भी नीट यूजी में ऑल इंडिया 27वीं रैंक हासिल की थी। इस पारिवारिक माहौल ने करन को लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। अपनी सफलता में वे माता-पिता और बड़े भाई के सहयोग को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि परिवार से मिले मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद की।