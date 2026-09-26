15-18 से घटकर 5-6 रह गईं ब्रास बैंड पार्टियां, डीजे-धुमाल के बढ़ते चलन से रायपुर में बंद हो चुकीं कई दुकानें

रायपुर ब्रास बैंड कल्याण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फहीम के मुताबिक, कुछ साल पहले शहर में करीब 15 से 18 ब्रास बैंड पार्टियां सक्रिय थीं। इनमें बड़ी संख्या में कलाकार काम करते थे। अब इनकी संख्या घटकर करीब 5-6 रह गई है। कई पुराने और नामचीन बैंड कारोबार बंद कर चुके हैं। फहीम बताते हैं कि पहले गणपति उत्सव, शादी-ब्याह और दूसरे समारोहों में बैंड की नियमित मांग रहती थी। बैंड संचालकों के पास पूरे सीजन काम रहता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डीजे और धुमाल का चलन तेजी से बढ़ने के बाद पारंपरिक बैंड की बुकिंग लगातार कम होती गई।