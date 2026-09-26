Asian Games 2026: छत्तीसगढ़ की संजू देवी ने बढ़ाया देश का मान, सीएम साय ने फोन कर दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियां आज शिक्षा, खेल समेत अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। संजू देवी ने कठिन मेहनत और निरंतर अभ्यास के जरिए राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि संजू देवी की यह उपलब्धि प्रदेश के हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। खासकर वे बेटियां जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का सपना देख रही हैं, उनके लिए संजू की सफलता एक उदाहरण है।