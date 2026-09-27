छत्तीसगढ़ के मीटर रीडरों को झटका, मानदेय में फिर कटौती, अब मिलेंगे सिर्फ 7 रुपए

मीटर रीडरों का आरोप है कि बिजली कंपनी प्रबंधन ने एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने से पहले ही मानदेय में कटौती का निर्णय लिया है। उनके मुताबिक, पहले प्रति उपभोक्ता 9 रुपए का भुगतान तय था। इसके बाद राशि घटाकर 8 रुपए की गई और अब इसे 7 रुपए कर दिया गया है। मानदेय में की गई इस कटौती के विरोध में मीटर रीडर श्रमिक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ की ओर से 29 सितंबर को बिजली कंपनी मुख्यालय डंगनिया में धरना-प्रदर्शन करने की बात कही गई है। संघ ने आंदोलन को लेकर बिजली कंपनी प्रबंधन को सूचना भी दे दी है।