लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी केस में बड़ा अपडेट, मेमन समाज के कार्यक्रम से शोएब ढेबर को उठाकर पूछताछ कर रही पुलिस

Lawrence Bishnoi Threat: रायपुर में कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ गई है। इस मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात शोएब ढेबर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सेंट्रल जोन के ACP, तेलीबांधा थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारियों की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम शोएब ढेबर को मेमन समाज के एक कार्यक्रम से देर रात थाने लेकर पहुंची। इसके बाद तेलीबांधा थाना में उससे पूछताछ शुरू की गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आनंद कुकरेजा को धमकी देने की पूरी साजिश में शोएब ढेबर की क्या भूमिका रही और इस मामले में उसके संपर्क में कौन-कौन लोग थे।