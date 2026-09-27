लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी केस में बड़ा अपडेट, मेमन समाज के कार्यक्रम से शोएब ढेबर को उठाकर पूछताछ कर रही पुलिस

कुकरेजा धमकी केस में शोएब ढेबर से पूछताछ (Photo Source- Patrika Create)
Lawrence Bishnoi Threat: रायपुर में कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ गई है। इस मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात शोएब ढेबर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सेंट्रल जोन के ACP, तेलीबांधा थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारियों की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम शोएब ढेबर को मेमन समाज के एक कार्यक्रम से देर रात थाने लेकर पहुंची। इसके बाद तेलीबांधा थाना में उससे पूछताछ शुरू की गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आनंद कुकरेजा को धमकी देने की पूरी साजिश में शोएब ढेबर की क्या भूमिका रही और इस मामले में उसके संपर्क में कौन-कौन लोग थे।
इस मामले में पुलिस ने इससे पहले जांजगीर-चांपा के एक युवक को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि युवक ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल करते हुए आनंद कुकरेजा को धमकी भरा कॉल किया था। पुलिस की जांच में ब्लैकमेलिंग के लिए धमकी देने की बात सामने आई है। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि धमकी देने के बदले गिरफ्तार युवक को करीब 5 हजार रुपए दिए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि युवक को किसने धमकी देने के लिए कहा था और उसे इसके लिए पैसे किस माध्यम से मिले।
गिरफ्तार युवक से पूछताछ के दौरान शोएब ढेबर का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। शनिवार देर रात पुलिस टीम ने उसे मेमन समाज के कार्यक्रम से थाने पहुंचाया। पूछताछ में पुलिस धमकी देने की पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का फोकस इस बात पर है कि धमकी देने वाले युवक और शोएब ढेबर के बीच किस तरह का संपर्क था। साथ ही पुलिस यह भी पता कर रही है कि धमकी देने की योजना किसने बनाई थी और इसके पीछे आर्थिक लेनदेन की क्या भूमिका थी।
रायपुर में गैंग के नाम पर धमकी देने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पूर्व महापौर एजाज ढेबर से भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साव गैंग के नाम पर 50 करोड़ रुपए की मांग किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में एजाज ढेबर की शिकायत पर कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आनंद कुकरेजा को दी गई धमकी और एजाज ढेबर से 50 करोड़ रुपए मांगने के मामले के बीच किसी तरह का संबंध है या नहीं।
पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल कर धमकी देने की योजना किसने बनाई। गिरफ्तार युवक की भूमिका सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा है। पुलिस कॉल, संपर्क और पैसों के लेनदेन से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, शोएब ढेबर से पूछताछ के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि धमकी की साजिश में किन लोगों की भूमिका थी और इसका मकसद क्या था।
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