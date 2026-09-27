बिरगांव में तीन दिन तक नल से नहीं आएगा पानी, बेंद्री एनीकट में गंदा पानी आने से फिल्टर प्लांट बंद

जल कार्य विभाग के मुताबिक अत्यधिक गंदा पानी फिल्टर प्लांट में पहुंचने से वहां लगी मशीनों और अन्य उपकरणों पर असर पड़ सकता है। पानी में मौजूद ज्यादा मात्रा में मिट्टी और गाद के कारण मशीनों के खराब होने का खतरा बना हुआ है। इसी को देखते हुए निगम ने फिलहाल प्लांट में नदी का पानी लेना बंद कर दिया है। विभाग का कहना है कि यह कदम मशीनरी को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। जैसे ही खारुन नदी का पानी साफ होगा, प्लांट को फिर से चालू कर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी।