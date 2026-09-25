बिलासपुर नगर निगम में ACB की दबिश, 10 हजार रुपए रिश्वत लेते सम्पदा शाखा का कर्मचारी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक राजकिशोर नगर निवासी शिकायतकर्ता अपने मकान के नवीनीकरण से संबंधित काम के लिए नगर निगम पहुंचा था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले सम्पदा शाखा में पदस्थ कर्मचारी लक्ष्मीकांत कोका पर 10 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने कथित रिश्वत की मांग से परेशान होकर ACB में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो की टीम ने पहले मामले की जांच और शिकायत की पुष्टि की। इसके बाद आरोपी कर्मचारी को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई गई।