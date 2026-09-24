24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: इंटरसिटी एक्सप्रेस के नीचे से गुजर रहा था रेलकर्मी, पहिए की चपेट में आया पैर

Railway Employee Accident: बिलासपुर कोचिंग डिपो में इंटरसिटी एक्सप्रेस के मेंटेनेंस के दौरान रेलकर्मी हादसे का शिकार हो गया। ट्रेन के नीचे से गुजरते समय पहिए की चपेट में आने से उसका बायां पैर कट गया।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 24, 2026

Bilaspur Train Accident

Bilaspur Train Accident: इंटरसिटी एक्सप्रेस के नीचे से गुजर रहा था रेलकर्मी(photo-patrika group)

Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोचिंग डिपो में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के मेंटेनेंस के दौरान रेलवे इलेक्ट्रिकल विभाग के सहायक तकनीशियन एस. शिवा राव ट्रेन के नीचे से दूसरी ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन को जोनल स्टेशन की ओर बैक किया जाने लगा। हादसे में उनका बायां पैर पहिए की चपेट में आ गया और एड़ी के पास से कटकर अलग हो गया। साथी कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

Bilaspur Nagpur Intercity Express: वॉशिंग लाइन नंबर चार में हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 2:14 बजे कोचिंग डिपो की वॉशिंग लाइन नंबर चार की है। इंटरसिटी एक्सप्रेस के निर्धारित मेंटेनेंस के दौरान एस. शिवा राव ट्रेन के विद्युत संबंधी हिस्सों की जांच कर रहे थे। काम पूरा होने के बाद ट्रेन को जोनल स्टेशन की ओर बैक किया जा रहा था।

इसी दौरान तकनीशियन ट्रेन के नीचे से दूसरी ओर जाने लगे। ट्रेन की गति धीमी होने के कारण उन्हें लगा कि वह आसानी से दूसरी तरफ निकल जाएंगे। हालांकि, उनका बायां पैर ट्रैक के किनारे निकले पाइप में फंस गया और इसी दौरान पहिए की चपेट में आने से पैर एड़ी के पास से कट गया।

साथी कर्मचारियों ने पहुंचाया अस्पताल

हादसे के बाद कोचिंग डिपो में अफरा-तफरी मच गई। साथी रेलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल तकनीशियन को बाहर निकाला। बताया गया कि पास की लाइन में खड़ी चेन्नई एक्सप्रेस से कंबल लाकर उन्हें उसमें लिटाया गया। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से उन्हें अपोलो अस्पताल ले जाया गया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी और इंजीनियर भी अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों के अनुसार घायल रेलकर्मी की हालत स्थिर है और वह बातचीत कर रहा है। हालांकि, हादसे में उन्हें अपना बायां पैर गंवाना पड़ा है।

मेंटेनेंस के बाद बैक हो रही थी इंटरसिटी एक्सप्रेस

बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस दोपहर 3:20 बजे बिलासपुर से नागपुर के लिए रवाना होती है। इसके चलते कोचिंग डिपो में ट्रेन का मेंटेनेंस निर्धारित समय पर पूरा किया जाता है। मेंटेनेंस के दौरान ट्रेन की सफाई के साथ उसके अलग-अलग हिस्सों की तकनीकी जांच भी की जाती है।

एस. शिवा राव ने भी इंटरसिटी एक्सप्रेस के विद्युत संबंधी हिस्सों की जांच की थी। काम पूरा होने के बाद ट्रेन को जोनल स्टेशन की ओर बैक किया जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन के नीचे से दूसरी ओर जाने की कोशिश में यह हादसा हो गया।

टूल बॉक्स लेने की आशंका, वजह अभी स्पष्ट नहीं

हादसे के समय सहायक तकनीशियन ट्रेन के नीचे से दूसरी ओर क्यों जा रहे थे, इसकी वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आशंका है कि वह अपना टूल बॉक्स लेने के लिए ट्रेन के नीचे से पार कर रहे थे।

एस. शिवा राव अनुभवी रेलकर्मी बताए जा रहे हैं और लंबे समय से कोचिंग डिपो में कार्यरत हैं। ऐसे में उनके ट्रेन के नीचे से गुजरने को लेकर साथी कर्मचारियों के बीच भी चर्चा है। घटना के समय ट्रेन धीमी गति से बैक हो रही थी। हादसे की वास्तविक वजह घायल रेलकर्मी के बयान और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

Road Accident: जानलेवा गड्ढों से युवक की मौत! राजनांदगांव के फरहद चौक पर लोगों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम

ये भी पढ़ें
Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2026 04:51 pm

Published on:

24 Sept 2026 04:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur Train Accident: इंटरसिटी एक्सप्रेस के नीचे से गुजर रहा था रेलकर्मी, पहिए की चपेट में आया पैर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

12 लाख में सोने-चांदी के घड़े का सौदा, 6 लाख देने के बाद रास्ते में नकली पुलिस ने रोककर लूटे गहने

Gold Jewellery Fraud
बिलासपुर

असम में पथराव पर गरमाई सियासत, डिप्टी CM अरुण साव बोले- कांग्रेस का भ्रम फैलाने का खेल नहीं चलेगा

Chhattisgarh Politics
बिलासपुर

CG Patwari Transfer: छत्तीसगढ़ में 60 पटवारियों का तबादला, पेंड्रा-रोड से मरवाही तक बदले हल्के, देखें List

CG Patwari Transfer
बिलासपुर

Bilaspur News: कैमरा बंद कर महिला कर्मियों को बुलाता था प्राइवेट कैबिन में, संचालक ने खोला मैनेजर की करतूत, केस दर्ज

Bilaspur hindi news
बिलासपुर

CG Road Accident: बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग पर तीन ट्रेलरों की टक्कर, सुबह से हाईवे जाम

CG Road Accident
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.