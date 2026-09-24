Bilaspur Train Accident: इंटरसिटी एक्सप्रेस के नीचे से गुजर रहा था रेलकर्मी, पहिए की चपेट में आया पैर

Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोचिंग डिपो में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के मेंटेनेंस के दौरान रेलवे इलेक्ट्रिकल विभाग के सहायक तकनीशियन एस. शिवा राव ट्रेन के नीचे से दूसरी ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन को जोनल स्टेशन की ओर बैक किया जाने लगा। हादसे में उनका बायां पैर पहिए की चपेट में आ गया और एड़ी के पास से कटकर अलग हो गया। साथी कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।