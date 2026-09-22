CG Patwari Transfer: छत्तीसगढ़ में 60 पटवारियों का तबादला, पेंड्रा-रोड से मरवाही तक बदले हल्के, देखें List

CG Patwari Transfer: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर पटवारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए जिले की चार प्रमुख तहसीलों में 60 पटवारियों के हल्के बदले गए हैं। कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा की ओर से 21 सितंबर 2026 को अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। नई पदस्थापना के बाद सभी संबंधित पटवारियों को निर्धारित समय में नए हल्के का प्रभार संभालना होगा।