22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

CG Patwari Transfer: छत्तीसगढ़ में 60 पटवारियों का तबादला, पेंड्रा-रोड से मरवाही तक बदले हल्के, देखें List

CG Patwari Transfer 2026: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में राजस्व विभाग ने बड़ा फेरबदल करते हुए 60 पटवारियों के हल्के बदल दिए हैं। मरवाही, पेंड्रारोड, पेंड्रा और सकोला तहसीलों में नई पदस्थापना की गई है।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 22, 2026

CG Patwari Transfer

CG Patwari Transfer: छत्तीसगढ़ में 60 पटवारियों का तबादला(photo-patrika)

CG Patwari Transfer: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर पटवारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए जिले की चार प्रमुख तहसीलों में 60 पटवारियों के हल्के बदले गए हैं। कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा की ओर से 21 सितंबर 2026 को अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। नई पदस्थापना के बाद सभी संबंधित पटवारियों को निर्धारित समय में नए हल्के का प्रभार संभालना होगा।

Patwari Transfer: चार तहसीलों में बदली गई पदस्थापना

जारी आदेश के अनुसार मरवाही, पेंड्रारोड, पेंड्रा और सकोला तहसीलों में पदस्थ पटवारियों के हल्के बदले गए हैं। इनमें मरवाही तहसील में 22, पेंड्रारोड में 18, पेंड्रा में 10 और सकोला में 10 पटवारियों का तबादला किया गया है। इस तरह कुल 60 पटवारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है।

लंबे समय से एक ही हल्के में थे पदस्थ

प्रशासन की ओर से किए गए इस फेरबदल का उद्देश्य राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में कसावट लाना बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, इनमें कई पटवारी लंबे समय से एक ही हल्के में पदस्थ थे। तबादले के बाद अब उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।

तीन दिन के भीतर करना होगा जॉइन

जारी आदेश में स्थानांतरित पटवारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित पटवारियों को तीन दिवस के भीतर अपने नए तहसील कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके बाद उन्हें आवंटित नए पटवारी हल्के का प्रभार संभालना होगा।

देखें 60 पटवारियों की पूरी ट्रांसफर लिस्ट

कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख) की ओर से जारी आदेश में सभी 60 पटवारियों के नाम और उनकी नई पदस्थापना की जानकारी दी गई है। पाठक नीचे दी गई सूची में देख सकते हैं कि किस पटवारी को किस नए हल्के की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Sports Academy Trial 2026: रायपुर में 23-24 सितंबर को ट्रायल, 13 से 17 साल के खिलाड़ी तैयार रहें, ये खेल रहेंगे शामिल

ये भी पढ़ें
Sports Academy Trial 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2026 04:15 pm

Published on:

22 Sept 2026 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Patwari Transfer: छत्तीसगढ़ में 60 पटवारियों का तबादला, पेंड्रा-रोड से मरवाही तक बदले हल्के, देखें List

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur News: कैमरा बंद कर महिला कर्मियों को बुलाता था प्राइवेट कैबिन में, संचालक ने खोला मैनेजर की करतूत, केस दर्ज

Bilaspur hindi news
बिलासपुर

CG Road Accident: बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग पर तीन ट्रेलरों की टक्कर, सुबह से हाईवे जाम

CG Road Accident
बिलासपुर

Bilaspur News: गणेश विसर्जन के बाद मेडिकल छात्रों के बीच मारपीट, इधर पटवारी तालाब में मिली लाश

Bilaspur crime news
बिलासपुर

Pensioners Protest: बिलासपुर में पेंशनर्स महासंघ की बैठक, 2% महंगाई राहत का एरियर नहीं मिलने पर 17 दिसंबर को आंदोलन

Pensioners Protest
बिलासपुर

पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए काउंसलिंग रजिस्टर में हेरफेर का आरोप, कोर्ट के आदेश पर काउंसलर और पत्नी पर FIR

Counseling Register Fraud
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.