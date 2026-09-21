21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिलासपुर

Bilaspur News: गणेश विसर्जन के बाद मेडिकल छात्रों के बीच मारपीट, इधर पटवारी तालाब में मिली लाश

Bilaspur Crime News: गणेशोत्सव की धूम के विवाद और मौत की खबरें सामने आ रही है। सिम्स में मेडिकल छात्रों के बीच झड़प हो गई तो इधर पटवारी तालाब में एक युवक की लाश मिली है..
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Sep 21, 2026

Bilaspur crime news

पटवारी तालाब में मिली लाश, इधर मारपीट ( Photo - Patrika )

Bilaspur Police: बिलासपुर में गणेशोत्सव की धूम है। इस बीच लगातार विवाद की खबरें सामने आ रही है। देर रात सामने आए दो मामलों ने पुलिस को हैरान कर दिया है। पहला मामला सिम्स का है, विजर्सन के दौरान मेडिकल छात्रों के बीच जमकर विवाद हो गया। झड़प की स्थिति बन गई थी, पुलिस ने मौक पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इधर पटवारी तालाब में एक युवकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हुई है।

Bilaspur Crime News: डीजे की धुन को लेकर मेडिकल छात्रों में झड़प

गणेशोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) परिसर में स्थापित भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा के अरपा नदी में विसर्जन के बाद शनिवार देर रात मेडिकल छात्रों के बीच झड़प हो गई। डीजे की धुन पर जश्न मनाने के मुद्दे पर झड़प पर सुरक्षा गार्डों ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया। कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश व चेतावनी देकर मामला शांत करवाया।

दो पक्ष भिड़े, लाठी-डंडे और पत्थर चले

कोनी थाना क्षेत्र के छोटी कोनी में गणेश पंडाल लगाने को लेकर शनिवार को दो पक्षों के बीच विवाद के बाद लाठी डंडे और पत्थर चले। पुलिस ने बताया कि एक पक्ष की सुकृता साहू का है और दूसरा संतोषी नेताम, पूनम मरावी आदि का। बीस दिन पहले नगर निगम ने दूसरे पक्ष का कब्जा हटाया था। इसके बाद इस पक्ष ने पहले पक्ष की सुकृता के घर के सामने पंडाल बनाकर आने-जाने का रास्ता रोक दिया।

इधर तालाब में मिला शव

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला वार्ड क्रमांक 13 स्थित पटवारी तालाब में रविवार सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तालाब के पास मौजूद लोगों ने पानी में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने शव बाहर निकलवाया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। प्रारंभिक तौर पर गणेश व विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक के डूबने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हादसे सहित अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 11:53 am

Published on:

21 Sept 2026 11:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur News: गणेश विसर्जन के बाद मेडिकल छात्रों के बीच मारपीट, इधर पटवारी तालाब में मिली लाश

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Pensioners Protest: बिलासपुर में पेंशनर्स महासंघ की बैठक, 2% महंगाई राहत का एरियर नहीं मिलने पर 17 दिसंबर को आंदोलन

Pensioners Protest
बिलासपुर

पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए काउंसलिंग रजिस्टर में हेरफेर का आरोप, कोर्ट के आदेश पर काउंसलर और पत्नी पर FIR

Counseling Register Fraud
बिलासपुर

Bilaspur: पुराने कपड़ों से बैग बनाने से शुरू किया सफर, आज 8 महिलाओं को दे रहीं रोजगार

Bilaspur
बिलासपुर

Bear Attack: GPM में भालू का खौफनाक हमला, सुबह खेत जाते ही युवक के सामने आ गए 4 भालू, फिर जो हुआ…

Bear Attacks in japan
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भूपेश बघेल की अर्जी खारिज, विजय बघेल के मामले में आगे बढ़ेगी सुनवाई

Chhattisgarh High Court
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.