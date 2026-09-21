Bilaspur News: गणेश विसर्जन के बाद मेडिकल छात्रों के बीच मारपीट, इधर पटवारी तालाब में मिली लाश

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला वार्ड क्रमांक 13 स्थित पटवारी तालाब में रविवार सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तालाब के पास मौजूद लोगों ने पानी में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने शव बाहर निकलवाया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। प्रारंभिक तौर पर गणेश व विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक के डूबने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हादसे सहित अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।