CG Road Accident: बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग पर तीन ट्रेलरों की टक्कर, सुबह से हाईवे जाम

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग पर तारा घाटी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मोरगा चौकी और तारा चौकी क्षेत्र के बीच तीन ट्रेलर आपस में टकरा गए। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:30 बजे से हाईवे पर यातायात बाधित है। सूचना मिलते ही सूरजपुर और कोरबा जिले की पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलरों को सड़क से हटाने का काम जारी है, लेकिन घुमावदार घाटी होने के कारण काफी दिक्कत