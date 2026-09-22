Bilaspur News: कैमरा बंद कर महिला कर्मियों को बुलाता था प्राइवेट कैबिन में, संचालक ने खोला मैनेजर की करतूत, केस दर्ज

Bilaspur police: बिलासपुर के उसलापुर निवासी एक एजेंसी संचालक ने अपने पूर्व मैनेजर पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। संचालक के मुताबिक मैनेजर ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता था और काम के दौरान महिला कर्मचारियों से बातचीत करता रहता था। उसे काम पर ध्यान देने के लिए समझाने पर वह नाराज हो गया और निजी मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए धमकी देने लगा। शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।