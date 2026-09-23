असम में पथराव पर गरमाई सियासत, डिप्टी CM अरुण साव बोले- कांग्रेस का भ्रम फैलाने का खेल नहीं चलेगा

Chhattisgarh Politics: असम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हुए पथराव की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बिलासपुर पहुंचे उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि काफिले पर हमला किसने किया और इसके पीछे किसका हाथ था, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने कहा कि असम में भाजपा की सरकार है और वहां कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।अरुण साव ने कहा कि किसी घटना को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय जांच का इंतजार किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक जांच के बाद पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी।