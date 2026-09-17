‘140 करोड़ जनता के आशीर्वाद के दीप जल रहे हैं’, भूपेश के सवाल पर अरुण साव ने दिया जवाब

रायपुर के रावतपुरा फेस-2 में बिना लेआउट के बने करीब 40 मकानों पर नगर निगम की कार्रवाई को लेकर भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान ही अधिकारियों को सजग और अलर्ट रहना चाहिए। अरुण साव ने कहा कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो अधिकारियों को शुरुआत में ही उसे रोकना चाहिए। बाद में बुलडोजर चलाने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध निर्माण होने ही न पाए। निर्माण शुरू होने के समय ही नियमों का पालन कराया जाए, ताकि बाद में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।