‘140 करोड़ जनता के आशीर्वाद के दीप जल रहे हैं’, भूपेश के सवाल पर अरुण साव ने दिया जवाब

भूपेश बघेल और अरूण साव का बयान (Photo Source- Patrika File Photo)
PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर लाखों दीप जलाने को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दीप जलाने को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद के दीप जल रहे हैं। कांग्रेस का दिल जलता है तो जलता रहे।
मीडिया से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 25 साल से लगातार जनसेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक भी दिन बिना छुट्टी लिए देश की सेवा में जुटे हुए हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर देशभर में लोग अलग-अलग तरीके से अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद के दीप जल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को इस आयोजन से परेशानी हो रही है या उसका दिल जल रहा है तो जलता रहे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लाखों दीप जलाने को लेकर सवाल किए जाने पर अरुण साव ने कहा कि जिन्हें जहां हिसाब मांगना है, वहां हिसाब मांगें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जनता का प्यार और समर्थन देखने को मिल रहा है। अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का प्यार देखकर कांग्रेस और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के दिल जल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर परिवार केंद्रित राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक परिवार की चाकरी करने वाली पार्टी को जनता का प्यार और दुलार पसंद नहीं आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस की ओर से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कार्यक्रम किए जाने पर भी अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिल जल रहा है और इसलिए वह इसे अलग तरीके से दिखाना चाहती है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने को लेकर अरुण साव ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पाकिस्तान से बहुत प्रेम है और उसका प्रेम बार-बार झलकता है। उन्होंने भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे पाकिस्तान जाकर वहां महंगाई की स्थिति देख लें। अरुण साव ने कहा कि भारत में केंद्र सरकार के आर्थिक प्रबंधन के कारण दुनिया के मुकाबले महंगाई की स्थिति अलग है। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठाती रही है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की 2025 की परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार स्थगित किए जाने के मुद्दे पर भी अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कथित तौर पर षड्यंत्र करके PSC घोटाला किया, उन्हें भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। अरुण साव ने कहा कि पिछली सरकार के समय PSC भर्ती को लेकर कई तरह के आरोप सामने आए थे और इन मामलों की जांच भी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है।
रायपुर के रावतपुरा फेस-2 में बिना लेआउट के बने करीब 40 मकानों पर नगर निगम की कार्रवाई को लेकर भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान ही अधिकारियों को सजग और अलर्ट रहना चाहिए। अरुण साव ने कहा कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो अधिकारियों को शुरुआत में ही उसे रोकना चाहिए। बाद में बुलडोजर चलाने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध निर्माण होने ही न पाए। निर्माण शुरू होने के समय ही नियमों का पालन कराया जाए, ताकि बाद में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीप जलाने से शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी में अरुण साव ने कांग्रेस के महंगाई-बेरोजगारी दिवस, पाकिस्तान, CGPSC भर्ती और रावतपुरा फेस-2 में बुलडोजर कार्रवाई जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनके बयानों से साफ है कि इन मुद्दों को लेकर प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में भी बयानबाजी जारी रह सकती है।
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