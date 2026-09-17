राशन कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल! Smart PDS Portal के ट्रायल में अटकी आवेदन प्रक्रिया, नाम जोडऩे-हटाने में भी परेशानी

Chhattisgarh Ration Card: छत्तीसगढ़ में नया स्मार्ट पीडीएस पोर्टल शुरू होने से पहले ही राशन कार्ड हितग्राहियों की परेशानी बढ़ गई है। पुराना पोर्टल बंद कर दिया गया है, जबकि नया पोर्टल फिलहाल ट्रायल में है। इसके चलते नए राशन कार्ड बनाने और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। कई मामलों में नए आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इससे हितग्राहियों को राशन कार्ड से जुड़े काम के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नई ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह शुरू होने के बाद ही लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।