NEET UG Admission: दूसरे राज्यों के छात्रों की पहली पसंद बना छत्तीसगढ़, 70% सीटों पर बाहरी छात्रों का कब्जा

प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस दूसरे राज्यों की तुलना में कम बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में स्टेट और मैनेजमेंट कोटे की फीस समान है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस एक से डेढ़ करोड़ रुपए या उससे अधिक तक बताई गई है। छत्तीसगढ़ में सभी मदों को मिलाकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए करीब 65 से 70 लाख रुपए तक फीस देनी होती है। यही वजह बताई जा रही है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा समेत अन्य राज्यों के छात्र यहां मैनेजमेंट कोटे की सीटों के लिए पहुंचते हैं।