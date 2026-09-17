PM Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने दी बधाई

PM Narendra Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से बधाई दी है। सीएम साय ने बुधवार को रायपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक हम लोग सेवा संकल्प अभियान के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम होने जा रहे हैं।