PDS News: अगस्त का राशन अटका, ग्रामीण परेशान! गांव में रहते हैं 52 पहाड़ी कोरवा परिवारों ने उठाए सवाल

ग्रामीणों के अनुसार राशन लेने के लिए उनसे बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कराई गई थी। अंगूठा लगने के बाद उन्हें निर्धारित मात्रा में राशन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन राशन नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे राशन लेने दुकान पहुंचे तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला और दूसरी जगह से राशन लेने की बात कही गई। ग्रामीण पारस राम ने बताया कि अगस्त महीने का राशन अब तक नहीं मिला है। उनका कहना है कि सरकारी राशन नहीं मिलने के कारण परिवारों को बाजार से अनाज खरीदकर गुजारा करना पड़ रहा है।