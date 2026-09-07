रायगढ़ में चार गांव को मिलाकर बनेगा नया एयरपोर्ट, जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू, भेजा 477 करोड़ का प्रस्ताव

कोड़ातराई में एयरपोर्ट का सपना जिलेवासी पिछले लंबे समय से देख रहे हैं लेकिन भू-अर्जन में पेंच फंसने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है। लंबे समय से हवाई सेवा का सपना फाईलों में लटका हुआ था जिस पर फिर से प्रक्रिया शुरू होने से लोगों के सामने उम्मीद जागी है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पिछले दिनों एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जरूरत पडऩे वाली भूमि का सर्वे करने के बाद भू-अर्जन, पुर्नवास और परिसंपत्तियों के मुआवाजे को लेकर सर्वे कर गणना किया गया।