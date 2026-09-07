छात्राओं के सामने अजीब गाने पर Instagram Reel बनाना पड़ा भारी, रायगढ़ पुलिस ने युवक को बुलाकर समझाया

Social Media Misuse: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में स्कूल से घर जा रही छात्राओं के सामने अश्लील गाना गाते हुए वीडियो बनाकर उसे Instagram पर पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और वीडियो बनाने वाले युवक को तलब कर पूछताछ की। पुलिस की समझाइश के बाद युवक ने अपने कृत्य पर माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं करने की बात कही।