CG Road Accident: 4 मौत के बाद एक और बड़ा हादसा, बस-ट्रक भिड़ंत में 14 घायल, 7 की हालत नाजुक

राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र अंतर्गत शिकारीमाहका-भोलापुर मार्ग में स्कॉर्पियो और मोटर साइकिल के बीच भीषण हो गई। इस हादसे में घटना स्थाल पर ही एक युवक और एक युवती की मृत्यु हो गई। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवती ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वही स्कॉर्पियो में सवार भोलापुर निवासी 66 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम छाया हुआ है।