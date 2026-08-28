यहां मंडरा रहा मौत का खतरा! एक साथ विचरण कर रहा 166 हाथियों का दल, 17 किसानों की धान फसल चौपट

धरमजयगढ़ वन मंडल में हाथियों की संख्या और अधिक है। यहां अलग-अलग इलाकों में कुल 109 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के जंगल से निकलकर खेतों की ओर पहुंचने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वन विभाग के अनुसार, इस क्षेत्र में अब तक 14 किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। धान की फसल इस समय खेतों में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हाथियों के खेतों में पहुंचने से किसानों को दोहरी चिंता सता रही है। एक ओर फसल तैयार होने का इंतजार है, तो दूसरी ओर हाथियों के झुंड के कारण रात में खेतों की निगरानी करना भी जोखिम भरा हो गया है।