Raigarh News: 100 करोड़ से बनेगा 300 बेड का जिला अस्पताल, गायनिक-पिडियाट्रिक्स से लेकर आधुनिक बर्न यूनिट तक मिलेगी सुविधा

विभागीय अधिकारियों के अनुसार फस्र्ट फ्लोर में एसएनसीयू और एनआईसीयू, सीएसडी, - मातृ एवं नवजात शिशु वार्ड, ओटी कॉम्प्लेक्स, आईसीयू, ओपीडी, डे-केयर, सेवा क्षेत्र उपलब्ध होगा। वहीं दूसरी मंजिल पर सामान्य वार्ड (पुरुष), सामान्य महिला वार्ड, निजी वार्ड, डीईसी, एनआरसी वार्ड, जनरल वार्ड, बर्न वार्ड, प्रशिक्षण कक्ष, ब्लड बैंक की बनाने की तैयारी है। वहीं तीसरी पर भंडार क्षेत्र, प्रशासनिक कक्ष, कौशल प्रयोगशाला, पैथोलॉजी, कैदी वार्ड, वेटिंग एरिया सहित अन्य सुविधाएं मौजूद रहेगी।