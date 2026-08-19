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रायगढ़ में सेंट्रल GST का बड़ा एक्शन, जोरापाली प्लांट में टैक्स चोरी और ITC की जांच

GST ITC Fraud: रायगढ़ के जोरापाली स्थित एक प्लांट में सेंट्रल GST की टीम ने दबिश देकर बिलिंग, भुगतान और टैक्स रिकॉर्ड की जांच की। कार्रवाई में ITC लेनदेन भी जांच के दायरे में है।
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रायगढ़

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Laxmi Vishwakarma

Aug 19, 2026

Jorapali Plant Raid

जोरापाली के प्लांट पर सेंट्रल GST छापा (photo source- Patrika)

Jorapali Plant Raid: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सेंट्रल जीएसटी विभाग की कार्रवाई से कारोबारी क्षेत्र में हलचल मच गई है। मंगलवार को विभाग की टीम ने जोरापाली इलाके में स्थित एक प्लांट पर पहुंचकर बिलिंग, भुगतान और टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। कई घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने कारोबारी लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई को टैक्स चोरी की आशंका और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC से जुड़े कुछ संदिग्ध लेनदेन से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, अभी तक सेंट्रल जीएसटी विभाग की ओर से जांच के नतीजों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जांच के दौरान किसी तरह की कर अनियमितता सामने आई है या नहीं।

Raigarh GST Raid: जोरापाली प्लांट में पहुंची GST टीम

जानकारी के अनुसार, संबंधित फर्म की कारोबारी गतिविधियों और उसके वित्तीय लेनदेन पर विभाग की नजर थी। इसी क्रम में मंगलवार को सेंट्रल जीएसटी की टीम जोरापाली क्षेत्र स्थित प्लांट पहुंची। टीम के अधिकारियों ने प्लांट में मौजूद रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बिलिंग सिस्टम से संबंधित जानकारी जुटाई।

इसके अलावा भुगतान, टैक्स जमा करने और कारोबारी लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों को भी देखा गया। टीम ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से भी आवश्यक जानकारी हासिल की। कई घंटे तक चली जांच के कारण प्लांट परिसर में गतिविधियां सामान्य से अलग रहीं। विभाग की टीम ने उपलब्ध दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की भी पड़ताल की।

ITC लेनदेन पर भी नजर

इस कार्रवाई में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC से जुड़े लेनदेन भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। ITC व्यवस्था के तहत कारोबारी अपने व्यापार में खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर दिए गए GST का निर्धारित नियमों के तहत क्रेडिट ले सकते हैं।

यदि किसी कारोबारी लेनदेन में फर्जी बिल, गलत दस्तावेज या वास्तविक लेनदेन के बिना ITC का दावा किए जाने जैसी अनियमितता की आशंका हो, तो GST विभाग रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कर सकता है। रायगढ़ के जोरापाली प्लांट में हुई कार्रवाई को भी ITC से जुड़े कुछ लेनदेन की पड़ताल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, विभाग की जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

बिलिंग और भुगतान का रिकॉर्ड खंगाला

जांच के दौरान अधिकारियों ने प्लांट के बिलिंग सिस्टम और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की। विभाग की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि फर्म की कारोबारी गतिविधियों में बिक्री, खरीद, भुगतान और टैक्स से संबंधित रिकॉर्ड में आपसी तालमेल है या नहीं। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से भी जानकारी जुटाई गई।

अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से कारोबारी गतिविधियों और रिकॉर्ड से जुड़े सवाल किए। GST विभाग अब डिजिटल बिलिंग और ऑनलाइन लेनदेन के जरिए भी कारोबारियों की गतिविधियों पर नजर रखता है। ऐसे में किसी फर्म के टैक्स रिकॉर्ड और वास्तविक कारोबार के बीच अंतर पाए जाने पर विभाग विस्तृत जांच कर सकता है।

टैक्स चोरी की आशंका, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं

जोरापाली में हुई कार्रवाई को शुरुआती तौर पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, अभी विभाग की ओर से यह पुष्टि नहीं की गई है कि फर्म ने वास्तव में टैक्स चोरी की है या नहीं। जांच के दौरान अधिकारियों ने कौन-कौन से दस्तावेज देखे और क्या कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड उनके हाथ लगा, इसकी जानकारी भी फिलहाल सामने नहीं आई है।

इसी तरह दस्तावेज जब्त किए गए हैं या नहीं, इसे लेकर भी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिलहाल कार्रवाई को जांच की प्रक्रिया के रूप में ही देखा जा रहा है। विभागीय पड़ताल पूरी होने और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।

Central GST Raigarh: कई घंटे चली कार्रवाई

प्लांट में सेंट्रल GST की टीम ने कई घंटे तक दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान बिलिंग, भुगतान और टैक्स से संबंधित जानकारी का मिलान किए जाने की बात सामने आई है। विभागीय अधिकारी किसी भी संभावित अनियमितता की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर सकते हैं। यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल कार्रवाई के बाद विभाग की ओर से कोई विस्तृत प्रेस नोट या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए जांच के परिणाम को लेकर किसी तरह की अंतिम जानकारी उपलब्ध नहीं है।

डिजिटल लेनदेन पर विभाग की नजर

GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबार से जुड़े ज्यादातर लेनदेन डिजिटल सिस्टम में दर्ज होते हैं। बिलिंग, ई-वे बिल, रिटर्न और ऑनलाइन भुगतान जैसी जानकारियों के जरिए विभाग कारोबारी गतिविधियों का मिलान कर सकता है। किसी फर्म के घोषित कारोबार, खरीद-बिक्री और टैक्स भुगतान में अंतर पाए जाने पर जांच की संभावना बढ़ जाती है। ITC से जुड़े मामलों में भी विभाग संबंधित बिल और लेनदेन की वास्तविकता की जांच कर सकता है। रायगढ़ में हुई कार्रवाई को इसी तरह की निगरानी और जांच प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल जोरापाली स्थित प्लांट में हुई सेंट्रल GST की कार्रवाई को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग की जांच अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई है। टैक्स चोरी या ITC में गड़बड़ी को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उनकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विभाग को रिकॉर्ड में कोई अनियमितता मिली या नहीं और यदि मिली तो उसका स्वरूप क्या था। इसके आधार पर फर्म के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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Updated on:

19 Aug 2026 02:43 pm

Published on:

19 Aug 2026 02:42 pm

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