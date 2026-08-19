रायगढ़ में सेंट्रल GST का बड़ा एक्शन, जोरापाली प्लांट में टैक्स चोरी और ITC की जांच

प्लांट में सेंट्रल GST की टीम ने कई घंटे तक दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान बिलिंग, भुगतान और टैक्स से संबंधित जानकारी का मिलान किए जाने की बात सामने आई है। विभागीय अधिकारी किसी भी संभावित अनियमितता की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर सकते हैं। यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल कार्रवाई के बाद विभाग की ओर से कोई विस्तृत प्रेस नोट या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए जांच के परिणाम को लेकर किसी तरह की अंतिम जानकारी उपलब्ध नहीं है।