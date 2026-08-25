Raigarh Theft: रायगढ़ में अलमारी से 10 लाख कैश गायब, दोस्त की गिफ्ट वाली महंगी स्कॉच भी नहीं छोड़ी

Raigarh Theft: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चोरी की एक घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में एक ठेकेदार के सूने घर को चोर ने निशाना बनाया। अज्ञात आरोपी घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और अलमारी में रखे करीब 10 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि चोर घर में रखी दोस्त की ओर से गिफ्ट की गई महंगी स्कॉच की बोतल भी अपने साथ ले गया। घटना का पता मंगलवार सुबह उस समय चला, जब घर के रसोइए ने मकान मालिक को फोन कर ताला टूटे होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मकान मालिक घर पहुंचा तो अंदर सामान बिखरा मिला। जांच करने पर अलमारी में रखी नकदी और महंगी स्कॉच की बोतल गायब मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।