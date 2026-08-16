Balrampur Elephant Attack: जंगल में भैंस चराने गए ग्रामीण का झारखंड के हाथी से हो गया सामना, कुचलकर मार डाला

रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र अंतर्गत निवासी एक ग्रामीण रविवार की सुबह गांव से लगे जंगल में भैंस चराने गया था। इसी दौरान झारखंड की ओर से आए एक हाथी ने उस पर हमला (Elephant killed villager) कर दिया। वह जान बचाने भागा, लेकिन हाथी ने दौड़ाकर सूंड से लपेटा और जमीन पर पटक दिया। इसके बाद पैरों तले कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों की सूचना पर मृतक के परिजन व वन अमला मौके पर पहुंचा और शव बरामद कर पीएम कराया। पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजन को तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई।