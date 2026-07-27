Balrampur Crime: सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, खेत में ही हुए लहूलुहान, 3 महिला समेत 6 गिरफ्तार

वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच सोमवार की दोपहर हिंसक झड़प (Beaten in Balrampur) हो गई। एक पक्ष के 6 लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के महिला-पुरुष पर हमला कर दिया। हमले में एक के सिर में गंभीर चोट आने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरी रिपोर्ट में गंभीर चोट की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले में गंभीर धाराएं जोडक़र एक ही परिवार के 3 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।