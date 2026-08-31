Chhattisgarh Accident: माँ चंद्रहासिनी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार, 2 की मौत 15 लोग घायल

चंद्रहासिनी दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार (Photo Patrika)
Accident News: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया है। हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में CPM कॉलेज के पास हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
जानकारी के मुताबिक महासमुंद जिले के बागबहरा क्षेत्र से करीब 25 लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर चंद्रपुर स्थित प्रसिद्ध मां चंद्रहासिनी मंदिर में दर्शन करने गए थे। सभी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के बाद पिकअप से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सारंगढ़ शहर में CPM कॉलेज के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। अचानक हुई जोरदार टक्कर से पिकअप में बैठे श्रद्धालुओं के बीच अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकाला।
प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार टक्कर के बाद पिकअप में सवार श्रद्धालुओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जोरदार टक्कर के बाद कई लोग घायल हो गए। वाहन के अंदर फंसे लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। ग्रामीणों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही राहत कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की और उन्हें अस्पताल भेजा।
दुर्घटना में उमेश दीवान (14) और भुवनेश्वरी दीवान (40) की मौत हो गई। वहीं हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों में चेतन ठाकुर (15), हेमलाल दीवान (32), अंजलि दीवान (18), केशव राम पटेल (50), होलेश्वर ठाकुर (35), कामिनी दीवान (28), योगेश दीवान (32), कुसुम ठाकुर (17), वीर पटेल (13), रूपलाल पटेल (35), रूपलाल पटेल की बेटी, ओम बाई ठाकुर (34), केशव पटेल (50), फलीस ठाकुर (34) और टेक सिंह ध्रुव (25) शामिल हैं। पुलिस और ग्रामीणों ने सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को रायगढ़ रेफर कर दिया। अन्य घायलों का स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है।
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