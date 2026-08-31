Chhattisgarh Accident: माँ चंद्रहासिनी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार, 2 की मौत 15 लोग घायल

जानकारी के मुताबिक महासमुंद जिले के बागबहरा क्षेत्र से करीब 25 लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर चंद्रपुर स्थित प्रसिद्ध मां चंद्रहासिनी मंदिर में दर्शन करने गए थे। सभी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के बाद पिकअप से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सारंगढ़ शहर में CPM कॉलेज के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। अचानक हुई जोरदार टक्कर से पिकअप में बैठे श्रद्धालुओं के बीच अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकाला।