जन्माष्टमी पर रायगढ़ में ट्रैफिक डायवर्ट, इन रास्तों पर रहेगा प्रवेश बंद, 2 से 6 सितंबर तक बदले रहेंगे रूट

Janmashtami Traffic Diversion: जन्माष्टमी पर्व और झूला उत्सव को देखते हुए शहर में बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष रूट चार्ट तैयार किया है। इसके तहत रायगढ़ शहर में 2 से 6 सितंबर तक एकांगी मार्ग व्यवस्था लागू रहेगी। साथ ही, मेला क्षेत्र की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। यातायात पुलिस ने आमजन की सुविधा के लिए अलग-अलग मार्गों से आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल भी तय किए हैं।