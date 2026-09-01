रायगढ़ में फाइनेंस कंपनी को 7.58 लाख का चूना, कलेक्शन एजेंट पर गबन का आरोप

मामले की जांच के दौरान पुलिस कंपनी के उन 40 ग्राहकों से भी जानकारी ले सकती है, जिनसे आरोपी द्वारा रकम वसूल किए जाने की बात शिकायत में कही गई है। जांच में यह देखा जाएगा कि ग्राहकों ने किस तारीख को कितनी राशि जमा की थी और उन्हें भुगतान की कोई रसीद या अन्य दस्तावेज दिया गया था या नहीं। इसके आधार पर पुलिस कंपनी के रिकॉर्ड से भी जानकारी का मिलान कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कंपनी की रकम किस तरह गायब हुई और इस मामले में और कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं।