रायपुर के ये चार रास्ते रहेंगे बंद, ट्रैफिक के 500 जवान तैनात, रात 8 बजे तक चलेगा कार्यक्रम

रायपुर में लगा लंबा जाम ( File Photo - Patrika )
Raipur Traffic police: राजधानी रायपुर में आज दो बड़े कार्यक्रम होंगे। ऐसे में ट्रैफिक सुस्त रह सकता है और लोग जाम में फंस सकते हैं। सुबह इंडोर स्टेडियम में श्रमिक सम्मेलन होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं के अलावा अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। शाम को शंकर नगर इलाके में सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ होगा। इससे ट्रैफिक की रफ्तार करीब 2 घंटे तक प्रभावित रहेगी। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं और रूट डायवर्ट किया गया है।
सेवा संकल्प अभियान के तहत शाम 7 बजे आशीर्वाद का दीया जलाया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल होंगे। इस दौरान मंत्री, नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपिस्थत रहेंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने आवश्यक डायवर्सन और पार्किंग प्लान तैयार किया है।
कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस के 500 से अधिक अधिकारी-जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी और थानों का बल भी तैनात किया जाएगा।
श्रमिक सम्मेलन में बसों की पार्किंग
पचपेड़ीनाका चौक की ओर से आने वाली बसें
पचपेड़ी नाका चौक-सिद्धार्थ चौक टिकरापारा पुलिस लाइन सिग्नल गेट से होते हुए परिक्रमा पथ-बुद्धेश्वर चौक -इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे। श्रमिकों को इंडोर स्टेडियम के सामने उतारकर बसों को महाराजाबंद तालाब के किनारे सड़क पर पार्किंग स्थल पर पार्क कराया जाएगा।
भाटागांव चौक की ओर से आने वाली बसें
भाटागांव चौक से भगत सिंह चौक टिकरापारा होते हुए चांदनी चौक -बूढ़ा तालाब परिक्रमा पथ -कैलाशपुरी ढाल- बुद्धेश्वर चौक होते इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे। बसों को महाराजा बंद तालाब के किनारे पार्क कराया जाएगा।
चारपहिया वाहनों की पार्किंग: सम्मेलन में आने वाले चारपहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सप्रे शाला मैदान में होगी।
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