12 लाख में सोने-चांदी के घड़े का सौदा, 6 लाख देने के बाद रास्ते में नकली पुलिस ने रोककर लूटे गहने

शिकायत के आधार पर कोटा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब कथित तौर पर घड़े में दिखाए गए गहनों की वास्तविकता, 6 लाख रुपए के लेन-देन, कार को रोकने वाले वर्दीधारी लोगों और पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। ठगी के ऐसे मामलों में सस्ते में सोना या कीमती सामान दिलाने का लालच देकर पहले भरोसा बनाया जाता है। इसके बाद नकली पुलिस कार्रवाई, जब्ती या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पीड़ित को उलझाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में भी पुलिस शिकायत के आधार पर पूरे नेटवर्क और आरोपियों के बीच आपसी संबंधों की जांच कर रही है।