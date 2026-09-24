कार पार्किंग को लेकर पड़ोसियों में बवाल, डंडे से मारपीट का CCTV फुटेज वायरल, बिलासपुर का मामला

शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि मारपीट के दौरान उसके दोनों हाथों में चोट आई है। घटना के बाद उसने मामले की जानकारी सरकंडा पुलिस को दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस बीच घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में कथित तौर पर पड़ोसियों के बीच विवाद और मारपीट की घटना दिखाई दे रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।