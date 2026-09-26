छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए खुशखबरी! 5 साल की सेवा के बाद प्रमोशन का मौका, जानें नए नियम

नए नियमों के तहत व्यायाम शिक्षक, पीटीआई और सहायक कोच के कुल 2,435 पदों का कैडर स्वीकृत किया गया है। इनमें मैदानी क्षेत्र के ई-संवर्ग में 1,513 पद, जबकि जनजातीय क्षेत्र के टी-संवर्ग में 922 पद निर्धारित किए गए हैं। इन पदों में आधे यानी 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि बाकी 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। इससे एक तरफ बीपीएड और डीपीएड जैसी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे, वहीं पहले से विभाग में काम कर रहे योग्य शिक्षकों के लिए भी प्रमोशन का रास्ता खुलेगा।