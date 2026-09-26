Raipur administration alert: महादेवघाट के विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन बंद, प्रसाशन ने जारी किया अलर्ट

महादेवघाट के समीप स्थित विसर्जन कुंड में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बीच खारून नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विसर्जन स्थल पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए फिलहाल विसर्जन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन और नगर निगम की ओर से मौके की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।