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Raipur administration alert: महादेवघाट के विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन बंद, प्रसाशन ने जारी किया अलर्ट

Raipur Ganesh Visarjan: रायपुर के महादेवघाट विसर्जन कुंड में खारून नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मूर्ति विसर्जन रोक दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से फिलहाल यहां न आने की अपील की है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Sep 26, 2026

Raipur administration alert

महादेवघाट विसर्जन कुंड (Photo Patrika)

Mahadev Ghat Raipur: रायपुर में खारून नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद महादेवघाट के समीप नगर निगम द्वारा बनाए गए विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह अस्थायी निर्णय लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जलस्तर सामान्य होने और स्थिति सुरक्षित होने के बाद विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन दोबारा शुरू किया जाएगा।

बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लिया गया फैसला

महादेवघाट के समीप स्थित विसर्जन कुंड में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बीच खारून नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विसर्जन स्थल पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए फिलहाल विसर्जन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन और नगर निगम की ओर से मौके की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

नागरिकों से विसर्जन कुंड नहीं आने की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जब तक खारून नदी का जलस्तर सामान्य नहीं हो जाता, तब तक महादेवघाट के समीप स्थित विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन के लिए न आएं। नदी में पानी अधिक होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल विसर्जन रोकना जरूरी माना गया है। श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और स्थिति सामान्य होने तक सहयोग करने की अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जलस्तर सामान्य होने पर फिर शुरू होगा विसर्जन

महादेवघाट के विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन पर लगाया गया प्रतिबंध स्थायी नहीं है। यह व्यवस्था खारून नदी के मौजूदा जलस्तर और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अस्थायी रूप से लागू की गई है। जैसे ही नदी का जलस्तर कम होगा और विसर्जन के लिए सुरक्षित परिस्थितियां बनेंगी, प्रशासन की ओर से कुंड में मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है।

सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क

गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान महादेवघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। ऐसे में नदी के बढ़े हुए जलस्तर के बीच विसर्जन जारी रखने से जोखिम बढ़ सकता है। इसी वजह से प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए विसर्जन रोकने का निर्णय लिया है।

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Updated on:

26 Sept 2026 03:25 pm

Published on:

26 Sept 2026 03:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur administration alert: महादेवघाट के विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन बंद, प्रसाशन ने जारी किया अलर्ट

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