Flood Rescue: रायपुर के 17 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, 600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू

दिन-भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 16 से अधिक गांवों से 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रभावित ग्रामीणों को ठहराने के लिए स्कूलों, पंचायतों और आंगनबाड़ी भवनों में अस्थायी राहत कैंप बनाए गए हैं। इन शिविरों में 3 हजार से अधिक लोगों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। अभनपुर के पारागांव में 250 लोगों को पंचायत भवन में ठहराया गया है, जबकि निसदा गांव में करीब 100 परिवारों के 300 लोग प्रभावित हुए हैं। धरसींवा क्षेत्र से भी 123 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए 100 से अधिक पुलिस अधिकारी, जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में मुस्तैदी से तैनात हैं।