भारी बारिश से बस्तर में घुसा ओडिशा का पानी, नगरनार के बेलगांव में छतों पर पहुंचे ग्रामीण, VIDEO जारी कर मांगी मदद

नगरनार के बेलगांव में शुक्रवार दोपहर से जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी रहने की बात सामने आई है। पानी बढ़ने के कारण गांव के कई घर प्रभावित हुए हैं। घरों में पानी भरने के बाद ग्रामीणों के सामने सुरक्षित स्थान पर जाने की चुनौती खड़ी हो गई। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई ग्रामीण अपने परिवार के साथ घरों की छतों पर पहुंच गए। सामने आए वीडियो में महिलाएं और अन्य ग्रामीण भी दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि पानी लगातार बढ़ रहा है और हालात मुश्किल होते जा रहे हैं।