भारी बारिश से बस्तर में घुसा ओडिशा का पानी, नगरनार के बेलगांव में छतों पर पहुंचे ग्रामीण, VIDEO जारी कर मांगी मदद

भारी बारिश से बस्तर में घुसा ओडिशा का पानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bastar Flood: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले तीन दिनों से जारी अतिवृष्टि के चलते बस्तर संभाग की प्रमुख नदियां उफान पर हैं। इंद्रावती और सबरी नदी समेत कई जलस्रोतों का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। कई इलाकों में पानी घरों और सड़कों तक पहुंच गया है।
इसी बीच नगरनार क्षेत्र के बेलगांव से बाढ़ की गंभीर स्थिति का वीडियो सामने आया है। यहां जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण कई घरों में पानी घुस गया। बाढ़ से बचने के लिए ग्रामीणों को अपने घरों की छतों पर आश्रय लेना पड़ा। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया और प्रशासन से जल्द मदद पहुंचाने की गुहार लगाई है।
नगरनार के बेलगांव में शुक्रवार दोपहर से जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी रहने की बात सामने आई है। पानी बढ़ने के कारण गांव के कई घर प्रभावित हुए हैं। घरों में पानी भरने के बाद ग्रामीणों के सामने सुरक्षित स्थान पर जाने की चुनौती खड़ी हो गई। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई ग्रामीण अपने परिवार के साथ घरों की छतों पर पहुंच गए। सामने आए वीडियो में महिलाएं और अन्य ग्रामीण भी दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि पानी लगातार बढ़ रहा है और हालात मुश्किल होते जा रहे हैं।
बेलगांव के ग्रामीणों ने अपनी स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में ग्रामीण प्रशासन से मदद पहुंचाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बाढ़ का पानी बढ़ने के कारण घर में रखा सामान भी प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक, लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छतों पर शरण लेने के बावजूद पानी बढ़ने की चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत और बचाव दल को मौके पर भेजने की मांग की है।
बस्तर संभाग में लगातार बारिश के बीच ओडिशा की ओर स्थित खातिगुड़ा डैम और मुरान बांध के गेट खोले जाने के बाद भी निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने की स्थिति सामने आई है। इसका असर जगदलपुर शहर के आसपास के इलाकों के साथ ही कई गांवों में देखने को मिल रहा है।
भारी बारिश और नदी-नालों के उफान के कारण कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। कुछ गांवों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की जरूरत पड़ रही है। प्रशासन और राहत-बचाव टीमों की ओर से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर और दुर्ग समेत कई संभागों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। इनमें बस्तर संभाग में बारिश का असर सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इंद्रावती और सबरी समेत अन्य नदियों के उफान पर होने से नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही प्रशासन की ओर से लोगों को नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।
भारी बारिश के बीच गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों में लोग गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नदी तटों तक पहुंच रहे हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने को देखते हुए सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
विसर्जन के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए SDRF की 20 सदस्यीय टीम को दो मोटर बोट के साथ तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी, नाले और जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं और पुलिस एवं प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।
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