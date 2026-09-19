जगदलपुर में पहली बार जुटेंगे प्रदेशभर के अधिवक्ता, न्याय व्यवस्था से संगठन विस्तार तक दो दिन होगा मंथन

जगदलपुर में पहली बार आयोजित हो रहे इस प्रांतीय अभ्यास वर्ग को लेकर अधिवक्ता परिषद की स्थानीय इकाई में उत्साह है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले अधिवक्ताओं के स्वागत, आवास, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।परिषद के अनुसार यह आयोजन केवल प्रशिक्षण और संगठनात्मक गतिविधि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अधिवक्ताओं के न्याय के प्रति दायित्व, समाज के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध को मजबूत करने का अवसर भी बनेगा। बस्तर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरती से ’’न्याय: मम धर्म:’’ के संकल्प के साथ अधिवक्ता परिषद अपनी आगामी कार्ययात्रा को नई दिशा देने का प्रयास करेगी।