University Student Missing: आखिरी बार यहां दिखा था GGU का छात्र, फिर अचानक हो गया लापता… अब तक नहीं मिला सुराग

GGU Student Missing Case: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (जीजीयू) में अध्ययनरत 22 वर्षीय छात्र समीत कुमार के दो दिन से लापता होने का मामला सामने आया है। छात्र के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत कोनी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस छात्र की तलाश में जुटी है, लेकिन फिलहाल उसके संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जानकारी के अनुसार समीत कुमार जीजीयू के सीएसई विभाग में अध्ययनरत है। परिजनों के मुताबिक, उसे आखिरी बार 16 सितंबर की सुबह करीब 10:16 बजे सीएसई विभाग की आईटी बिल्डिंग में देखा गया था। इसके बाद से वह कहां गया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। परिजनों और परिचितों ने अपने स्तर पर भी छात्र की तलाश की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस से संपर्क किया गया।