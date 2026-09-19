University Student Missing: आखिरी बार यहां दिखा था GGU का छात्र, फिर अचानक हो गया लापता… अब तक नहीं मिला सुराग

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (Photo Patrika)
GGU Student Missing Case: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (जीजीयू) में अध्ययनरत 22 वर्षीय छात्र समीत कुमार के दो दिन से लापता होने का मामला सामने आया है। छात्र के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत कोनी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस छात्र की तलाश में जुटी है, लेकिन फिलहाल उसके संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जानकारी के अनुसार समीत कुमार जीजीयू के सीएसई विभाग में अध्ययनरत है। परिजनों के मुताबिक, उसे आखिरी बार 16 सितंबर की सुबह करीब 10:16 बजे सीएसई विभाग की आईटी बिल्डिंग में देखा गया था। इसके बाद से वह कहां गया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। परिजनों और परिचितों ने अपने स्तर पर भी छात्र की तलाश की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस से संपर्क किया गया।
बताया जा रहा है कि 16 सितंबर की सुबह समीत को विश्वविद्यालय की आईटी बिल्डिंग में देखा गया था। इसके बाद वह कहां गया, इस संबंध में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। छात्र के अचानक लापता होने से उसके परिजन चिंतित हैं। पुलिस शिकायत के आधार पर छात्र की तलाश से जुड़े संभावित स्थानों और परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है।
समीत के लापता होने की जानकारी विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचने के बाद छात्र संगठनों और उसके परिचितों ने भी उसकी तलाश में मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। छात्र का पोस्टर तैयार कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। इसके जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि यदि किसी को समीत के संबंध में कोई जानकारी मिले तो परिजनों या पुलिस को सूचित करें। छात्र संगठनों की ओर से विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में भी उसकी तलाश में सहयोग करने की बात कही जा रही है। परिजन लगातार समीत से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है।
जीजीयू परिसर में छात्र के लापता होने का मामला सामने आने के बाद पिछले साल की घटना की भी चर्चा शुरू हो गई है। पिछले वर्ष भी विश्वविद्यालय से एक छात्र के लापता होने के बाद उसका शव परिसर स्थित तालाब से बरामद किया गया था। हालांकि, समीत के वर्तमान मामले को उस घटना से जोड़कर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। फिलहाल पुलिस छात्र की तलाश कर रही है और उसके लापता होने की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
कोनी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद छात्र की तलाश के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस छात्र के आखिरी बार देखे जाने के स्थान, उसके आने-जाने और संपर्क में रहने वाले लोगों समेत अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा सकती है। फिलहाल छात्र के लापता होने के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
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