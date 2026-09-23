झीरम घाटी के शहीदों की कहानी अब QR कोड से, स्कैन करते ही मिलेगी पूरी जानकारी

स्मारक में केवल बलिदानियों की व्यक्तिगत जानकारी ही नहीं, बल्कि झीरम घटना से जुड़ी डिजिटल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्य क्यूआर कोड को स्कैन करने पर झीरम घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखी जा सकेगी। वहीं, अलग-अलग नाम पट्टिकाओं पर लगाए गए क्यूआर कोड के जरिए संबंधित बलिदानी की तस्वीर और उनके जीवन व बलिदान से जुड़ी जानकारी ऑडियो-वीडियो के माध्यम से भी देखी और सुनी जा सकेगी। इससे स्मारक आने वाले युवा और विद्यार्थी घटना को डिजिटल माध्यम से समझ सकेंगे।