जगदलपुर मार्केट में अचानक दौड़ा करंट, 16 साल के लड़के की मौके पर मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, 16 वर्षीय युवक रोज की तरह शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे संजय मार्केट पहुंचा था। वह यहां दोसा सेंटर लगाता था। मार्केट पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपने ठेले की साफ-सफाई की और सेंटर शुरू करने की तैयारी में जुट गया। सफाई का काम पूरा करने के बाद युवक ठेले के ऊपर चढ़ गया। वह ठेले पर लगी झिल्ली को ठीक कर रहा था। इसी दौरान उसका संपर्क पास में पड़े बिजली के कटे हुए तार से हो गया। तार में करंट होने के कारण युवक देखते ही देखते उसकी चपेट में आ गया।