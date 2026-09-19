जगदलपुर मार्केट में अचानक दौड़ा करंट, 16 साल के लड़के की मौके पर मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा

16 साल के लड़के की करंट से मौत (Photo Source- Patrika Create)
Electric Current Accident: शहर के संजय मार्केट में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक यहां दोसा सेंटर लगाकर परिवार की मदद करता था। रोज की तरह वह सुबह करीब 7:30 बजे अपना सेंटर खोलने के लिए मार्केट पहुंचा था। दुकान की साफ-सफाई करने के बाद वह ठेले के ऊपर चढ़कर उस पर लगी झिल्ली को ठीक कर रहा था। इसी दौरान वह वहां पड़े कटे हुए बिजली के तार के संपर्क में आ गया।
तार के संपर्क में आते ही युवक करंट की चपेट में आ गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही देर में युवक की मौके पर मौत हो गई। पूरी घटना संजय मार्केट में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। हादसे का फुटेज अब सामने आया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
रोज की तरह सुबह दोसा सेंटर खोलने पहुंचा था
जानकारी के मुताबिक, 16 वर्षीय युवक रोज की तरह शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे संजय मार्केट पहुंचा था। वह यहां दोसा सेंटर लगाता था। मार्केट पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपने ठेले की साफ-सफाई की और सेंटर शुरू करने की तैयारी में जुट गया। सफाई का काम पूरा करने के बाद युवक ठेले के ऊपर चढ़ गया। वह ठेले पर लगी झिल्ली को ठीक कर रहा था। इसी दौरान उसका संपर्क पास में पड़े बिजली के कटे हुए तार से हो गया। तार में करंट होने के कारण युवक देखते ही देखते उसकी चपेट में आ गया।
अपडेट जारी…
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