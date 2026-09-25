लगातार बारिश से शबाब पर पहुंचा चित्रकोट जलप्रपात, 29 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देखें Video

इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकोट जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का 'नियाग्रा फॉल' भी कहा जाता है। बारिश के मौसम में यहां पानी का प्रवाह बढ़ने के साथ जलप्रपात का स्वरूप काफी भव्य हो जाता है। इस समय लगातार बारिश होने से जलप्रपात में पानी की मात्रा बढ़ी है और कई धाराएं एक साथ नीचे गिरती नजर आ रही हैं। चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती देखने के लिए हर साल छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों के साथ ही देश के अन्य हिस्सों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। मानसून के दौरान यहां का नजारा विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहता है।