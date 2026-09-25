भारी बारिश के कारण बालोद के सभी स्कूल बंद, परीक्षा के लिए अलग से जारी होगा आदेश

जारी सूचना के अनुसार बालोद जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ अनुदान प्राप्त विद्यालय भी आज बंद रहेंगे। यानी जिले में संचालित किसी भी श्रेणी के स्कूल में 25 सितंबर को नियमित कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी बालोद की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय छात्रहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारी बारिश के बीच विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में परेशानी और सुरक्षा संबंधी जोखिम को देखते हुए स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है।