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भारी बारिश के कारण बालोद के सभी स्कूल बंद, परीक्षा के लिए अलग से जारी होगा आदेश

Balod Heavy Rain: बालोद जिले में भारी बारिश के चलते छात्रहित में 25 सितंबर को सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।
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बालोद

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Laxmi Vishwakarma

Sep 25, 2026

All Schools Closed

बालोद में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी (Photo Source- Patrika Create)

All Schools Closed: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए छात्रहित में बड़ा फैसला लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 25 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। बारिश और मौसम की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

Balod School Holiday: सभी स्कूलों पर लागू रहेगा आदेश

जारी सूचना के अनुसार बालोद जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ अनुदान प्राप्त विद्यालय भी आज बंद रहेंगे। यानी जिले में संचालित किसी भी श्रेणी के स्कूल में 25 सितंबर को नियमित कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी बालोद की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय छात्रहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारी बारिश के बीच विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में परेशानी और सुरक्षा संबंधी जोखिम को देखते हुए स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

परीक्षा को लेकर अलग से जारी होगा आदेश

स्कूलों में अवकाश के साथ ही परीक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सूचना में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में आज परीक्षा संचालित होनी थी, उनके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा की अगली तारीख या परीक्षा के संबंध में विभाग की ओर से जारी होने वाले नए निर्देश का इंतजार करना होगा। फिलहाल परीक्षा को लेकर अलग आदेश जारी किया जाना बाकी है।

कुछ समय बाद जारी होगा विधिवत आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी प्रारंभिक सूचना में बताया गया है कि कुछ समय बाद इस संबंध में विधिवत आदेश भी प्रसारित किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार आगे की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

Balod School Closed: बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला

बालोद जिले में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में स्कूल आने-जाने से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने अवकाश का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्रहित को प्राथमिकता देते हुए जिले के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 25 सितंबर को अवकाश घोषित करने की सूचना दी है। परीक्षा और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विभाग के अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

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Updated on:

25 Sept 2026 11:39 am

Published on:

25 Sept 2026 11:39 am

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