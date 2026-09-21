जम्ही टोल प्लाजा में 80 पदों पर स्थानीय युवाओं ने मांगा हक, रखीं ये बड़ी मांगें, दी आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन सौंपने वाले ग्रामीणों और युवाओं ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नीलिमा श्याम ने कहा कि यह मामला क्षेत्र के युवाओं के रोजगार और ग्रामीणों के हित से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय योग्य युवाओं को रोजगार में उचित अवसर नहीं दिया गया और स्थानीय वाहन मालिकों को टोल शुल्क में राहत देने की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।