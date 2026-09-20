बालोद के DEO ने स्कूल पहुंचकर ली प्राचार्य सहित मैनेजमेंट स्टाफ की क्लास, तीन दिन में मांगा जवाब… नहीं तो होगी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्राचार्य सहित मैनेजमेंट स्टाफ से शासन के नियमों और योजनाओं के पालन को लेकर जानकारी ली। DEO ने स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट किया कि शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों के लिए जरूरी है। DEO ने प्रबंधन से कहा कि सरकारी योजनाओं और शासन की मंशा से जुड़ी जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि योजनाओं का सिर्फ कागजों पर क्रियान्वयन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका असर स्कूल की व्यवस्था और विद्यार्थियों तक भी दिखाई देना चाहिए।