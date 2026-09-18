मृत व्यक्ति को कांग्रेस ने बना दिया सचिव! सूची जारी होते ही मचा हड़कंप, बालोद का मामला

Chhattisgarh Congress: जिला कांग्रेस कमेटी के असंगठित समस्या निवारण प्रकोष्ठ की ओर से हाल ही में संगठन के नए पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। इसमें उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कार्यकारिणी सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। सूची सामने आने के बाद अब इसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम होने की बात सामने आई है, जिनकी कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद संगठन की ओर से सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।