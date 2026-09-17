Balod Transformer Fire: सब-स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर में लगी आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार

Balod Transformer Fire: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरुवार को गुरूर के विद्युत सब-स्टेशन में भीषण आग लग गई। बोहराडीह-मुजगहन गांव स्थित 220/132 केवी सब-स्टेशन में 160 MVA पावर ट्रांसफार्मर अचानक आग की चपेट में आ गया। आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया और सब-स्टेशन से धुएं का बड़ा गुबार आसमान में दिखाई देने लगा। घटना गुरूर थाना क्षेत्र की है। आग की तीव्रता को देखते हुए पूरे पावर हाउस की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद टीम मौके के लिए रवाना हुई।